ارتفاع المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاثنين، إن أسعار المشتقات النفطية واصلت ارتفاعها عالمياً في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول.

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وقد سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 547.9 دولارا للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 528.5 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 542.8 دولارا للطن إلى 563.6 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 3.8%، وارتفع سعر الديزل من 467 دولارا للطن إلى 493.5 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 5.7%، كما ارتفع سعر الكاز من 481.8 دولارا للطن إلى 507.4 دولارات وبنسبة ارتفاع بلغت 5.3%.



وأوضحت وزارة الطاقة في بيان صحفي ، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، أن سعر زيت الوقود ارتفع في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي إلى 356.9 دولارا للطن مقابل 341 دولارا في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%.



كما استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر شباط عند 590 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الثاني الماضي والذي بلغ 535 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 10.3%، بحسب وزارة الطاقة.



كما سجل خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي 61 دولارا للبرميل مقابل 58.1 دولارا المسجل في الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي.

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