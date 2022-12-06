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الثلاثاء، 06-12-2022 11:08 ص

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للأردن 4.9 % خلال 6 أشهر

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الوكيل الإخباري - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.9 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

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وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 15.921 مليار دينار، مقابل 15.182 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.


وحسب المعطيات التي استندت على أرقام رسمية، بلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي 54.7 %، توزعت على قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 8.8 % والنقل والاتصالات 8.4 %.


كما توزعت النسبة على قطاعات الخدمات المالية والعقارية والأعمال 20.3 % والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.1 % والإنشاءات 3 % والكهرباء والمياه 1.3 % والخدمات الشخصية والاجتماعية 8.8 %.

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