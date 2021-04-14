ارتفاع النفط أكثر من 5 بالمئة

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط أكثر من 5 بالمئة يوم الأربعاء متأثرة بالتفاؤل بعودة الطلب على الخام، بعد تقرير من وكالة الطاقة الدولية، أعقبته بيانات عن المخزون الأمريكي.

اضافة اعلان



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 دولار بما يعادل 4.7 بالمئة لتصل إلى 66.66 دولار للبرميل.

وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.02 بالمئة مسجلة 63.02 دولار للبرميل.



وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.9 مليون برميل فقط.



ووفقا لـ"رويترز" سجلت مخزونات الساحل الشرقي مستوى قياسيا منخفضا.

وزادت إمدادات البنزين في أحدث أسبوع، وهي مؤشر على استهلاك الولايات المتحدة من الوقود، إلى 8.9 مليون برميل يوميا، أعلى مستوياتها منذ أغسطس، حسبما أظهره تقرير إدارة المعلومات.



وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار النفط بفعل تقرير من وكالة الطاقة الدولية توقع توازن العرض والطلب على النفط في النصف الثاني من العام.

وأضاف التقرير أنه قد يتعين على المنتجين ضخ مليوني برميل يوميا إضافية لتلبية الطلب المتوقع.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة