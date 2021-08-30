الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع النفط بعد اجتياح الإعصار إيدا منطقة إنتاج الخام بولاية لويزيانا الأميركية

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الإثنين، 30-08-2021 05:14 ص

ارتفاع النفط بعد اجتياح الإعصار إيدا منطقة إنتاج الخام بولاية لويزيانا الأميركية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط نحو 1% الاثنين بعد أن اجتاح إعصار إيدا القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2 % إلى 73.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعدت أكثر من 11 % الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل 0.8 % إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أكثر قليلا من عشرة في المئة الأسبوع الماضي.


وكانت شركات الطاقة أوقفت بحلول السبت 91 في المئة من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنقاذ البيئي، وذلك مع اتجاه إيدا صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.


وقالت هيئة تنظيمية إن شركات النفط والغاز أخلت 290 منشأة بحرية ونقلت 11 سفينة حفر بعيدا عن طريق الخطر بحلول منتصف نهار السبت.


وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن إيدا ضرب الساحل بالقرب من بورت فورشون بولاية لويزيانا، مركز صناعة الطاقة البحرية في الخليج، في الساعة 11:55 صباحا بتوقيت وسط الولايات المتحدة (16:55 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد بعد أن بات إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة،وفق رويترز.

 

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