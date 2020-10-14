الأربعاء 14-10-2020
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الأربعاء، 14-10-2020 03:33 م

ارتفاع النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- شهدت الأسواق الامريكية العالمية ، ارتفاعا في اسعار النفط ،اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، بعد تأكيد تحالف "أوبك بلس" على الالتزام بتنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق خفض المعروض العالمي.

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كما ارتفع الخام الامريكي بنسبة 0.4 بالمئة إلى مستوى 40.33 دولار ، من مستوى الافتتاح عند 40.17 دولار ، وسجل أدنى مستوى عند 39.89 دولار ، وصعد خام برنت بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى42.62 دولار للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.40 دولار ، وسجل أدنى مستوى عند 42.16 دولار.

ويجدر ، أن الطلب في الصين ، شهد تحسنا بعد ارتفاع واردات الخام الى أكبر مستورد للنفط في العالم خلال أيلول الماضي.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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