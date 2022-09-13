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الثلاثاء، 13-09-2022 04:09 م

ارتفاع اليورو ليلامس أعلى مستوى في 4 أسابيع

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الوكيل الإخباري - ارتفع اليورو بالسوق العالمية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث مقابل الدولار الأميركي، على وشك ملامسة أعلى مستوى في 4 أسابيع، بفضل الإشارات الإيجابية من البنك المركزي الأوروبي.

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وبحسب وول ستريت جورنال، يستمر تراجع الدولار ، قبل صدور بيانات مهمة عن مستويات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة خلال آب، والتي تعد مفصلية في تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس الشهر الحالي.


وارتفع اليورو مقابل الدولار اليوم الثلاثاء بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.0150 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0122 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0117 دولار.

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