ارتفاع اليورو وتراجع الدولار

الوكيل الإخباري - ارتفع اليورو بالسوق العالمية، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأميركي، على وشك ملامسة أعلى مستوى في أسبوعين، استنادا إلى توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماعات المتبقية في 2022.

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وبحسب وول ستريت جورنال، تراجع الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع الذي يشهد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، مع انحسار احتمالات رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 100 نقطة أساس، بعد بيانات اقتصادية قاتمة في الولايات المتحدة.



وارتفع اليورو مقابل الدولار اليوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.0254 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0212 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0179 دولار.

بترا