ارتفاع تكلفة نقل الوقود على الناقلات العابرة للمحيطات

الوكيل الإخباري - ارتفعت تكلفة نقل البنزين وأنواع الوقود الأخرى على الناقلات العابرة للمحيطات، بعد أيام من فرض عقوبات تستهدف مبيعات النفط الروسية.



ارتفعت المكاسب اليومية للناقلات الصغيرة نسبيا التي تنقل الوقود المكرر عبر المحيط الأطلسي بأكثر من 400% في أسبوع لتصل إلى 55857 دولاراً، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بورصة البلطيق في لندن.



وصعدت المكاسب اليومية بنسبة 58% يوم الخميس الماضي وحده، وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر عام 2021.



قال المحلل لدى شركة "آركتيك سيكيوريتيز لارس باستيان أوسترينغ، المحلل لدى شركة آركتيك سيكيوريتيز انه سوف تستمر كميات الوقود الروسي في التدفق بنفس المعدل تقريباً وهذا يتطلب الكثير من السفن، وفي نهاية المطاف، يظهر الارتفاع الحالي أن الطلب جيد جدا، وأن الأساسيات قوية.

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وانضمت نحو 600 سفينة إلى أسطول الظل للسفن التي تساعد روسيا على استمرار تدفق نفطها إلى الأسواق، وهو ما يترك بدوره عددا أقل من السفن التي تخدم مصدري النفط الآخرين ويزيد من تكلفة الشحن. ( investing )

