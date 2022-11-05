السبت 05-11-2022
الوكيل الاخباري

الصفدي يؤكد متابعة مخرجات لقاء عمّان للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية

نائب يسأل عن التحقيق بالتجاوزات في دارة وصفي

فصل الكهرباء عن بعض المناطق الأحد - أسماء

بتوجيهات ملكية.. العيسوي يتفقد مراحل تنفيذ مشروع تأهيل تلال الفوسفات بالرصيفة

برنامج مميز من السفارة الامريكية في الأردن للطلبة الجامعيين - رابط التقديم

اعلان هام بشأن الحالات الإنسانية للاستفادة من المنح والقروض الجامعية

اربد: إعادة فتح طريق عيون الحمام خلال أسبوع

4 صواريخ .. كوريا الشمالية ترد على المناورات الأميركية

بغداد وواشنطن تناقشان التحالف الاستراتيجي لمحاربة الارهاب

الحكومة: ندعم القمح والشعير والنخالة بـ 152 مليون دينار سنوياً

 
السبت، 05-11-2022 02:35 م

ارتفاع جديد .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

4-94


الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الدولار اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، بعد رفع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة 75 نقطة أساس لليلة واحدة يوم الخميس الماضي.

وسجل الدولار اليوم داخل البنك المركزي المصري سعر 24.21 جنيه بيع، و24.32 جنيه شراء، وكان سعر الدولار اليوم السبت في مصر قد كسر حاجز الـ24 يوم الأحد الماضي بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس وتعويم الجنيه.

اضافة اعلان


وسجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر 24.15 جنيه شراء و24.25 جنيه البيع.


أما في البنك الأهلي فقد سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.5 جنيه شراء و24.15 جنيه البيع.


وفي بنك القاهرة سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.5 جنيه شراء و24.15 جنيه بيع.


وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 24.2 جنيه شراء و24.3 جنيه بيع.


أما بنك قناة السويس فقد سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.2 جنيه شراء و24.3 جنيه بيع.


وفي البنك التجاري الدولي سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.18 جنيه شراء و24.28 جنيه البيع.

 

البيان

إقرأ ايضا
147-225942-twitter-reconsidering-elon-musk-s-takeover-bid_700x400

تراجع هائل في إيرادات تويتر بعد انسحاب المعلنين

143-150656-flames-ukraine-war-reach-germany-needy-food-banks_700x400

عدد قياسي للمنتفعين من بنوك الطعام في ألمانيا

63235118_303

إيطاليا تتجه لمزيد من الإنفاق والاقتراض لتخفيف آثار أزمة الطاقة

439428

قطر تعتزم إصدار أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع

1667633943495

قطر: 62 مليون دولار حجم تداولات سوق العقار في أسبوع

259980_5_1667630483

الصين تنشئ 29 منطقة نموذجية لتشجيع الواردات

أخبار متعلقة
الجنيه-الاسترليني-3

استمرار تراجع الإسترليني أمام الدولار

7e1e0fe779733644f08db5e12838c20a

الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان ​

216594

تراجع اليورو أمام الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين

1665405629042

ارتفاع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في أسبوعين عالميا

183843_13_1652099097

تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار

1660918809712 (1)

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا