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الأربعاء، 11-08-2021 07:55 ص

ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا حادا خلال تعاملات الثلاثاء بعد تراجع خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية ارتفاعا للطلب على الوقود في الهند في يوليو.

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وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، أمس بمقدار 1.81 دولار أي بنسبة 2.7% إلى 68.29 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.


كما ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 1.82 دولار أي بنسبة 2.6% إلى 70.86 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.


ويأمل المتعاملون في سوق النفط تحسن الطلب على الطاقة بشدة في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأسابيع المقبلة.


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري إنها تتوقع ارتفاع متوسط استهلاك البنزين في الولايات المتحدة خلال العام الحالي إلى 8.8 مليون برميل يوميا مقابل 8 ملايين برميل يوميا في 2020.


وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تحسن سوق العمل وحركة النقل خلال العام المقبل مما يرفع استهلاك البنزين إلى حوالي 9 ملايين برميل يوميا.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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