ارتفاع حجم القروض التي قدمتها البنوك في الأردن إلى 176.6 مليون دينار

الوكيل الإخباري -

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كشفت بيانات البنك المركزي، أن رصيد إجمالي التسهيلات " القروض" التي منحتها البنوك المرخصة في الأردن، ارتفعت في نهاية كانون الثاني الماضي بمقدار 176.6 مليون دينار أو ما نسبته ( 0.6% ) بالمقارنة مع ذات الفترة من 2021.واوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إنه على صعيد توزیع التسهيلات الائتمانية، فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة لكل من القطاع الخاص (مقیم) بمقدار 233.9 مليون دينار أي ما نسبته ( 0.9% ) والمؤسسات العامة بمقدار 7.5 مليون دينار ما نسبته (1.1% ) والقطاع الخاص غير المقيم 1.6 مليون دينار ما نسبته( 0.2% ).واوضحت الارقام انخفاض حجم التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار 35.9 مليون دينار ( 3.0%) كما انخفض حجم التسهيلات الممنوحة للمؤسسات غير المصرفية بمقدار 10.5 مليون دينار ( 8.1%) بالمقارنة مع المستويات المسجلة في 2021.