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الأربعاء، 29-11-2023 02:21 م

ارتفاع حجم المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بنسبة 34 %

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الوكيل الإخباري - ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 34 %، ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وبحسب تقرير صدر عن وزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، بلغ عدد المشاريع المستفيدة من القانون 372 مشروعاً استثمارياً، وأن حجم العمالة المتوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل إلى نحو 30 ألف فرصة عمل، حاز قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من تلك المشاريع.

وقالت الوزارة إن مشاريع التوسعة التي استفادت من القانون خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 430.5 مليون دينار بنسبة 49 %، وبحجم عمالة متوقعه حوالي 18 ألف فرصة عمل، بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 448 مليون دينار وبنسبة 51% من حجم الاستثمارات، وبحجم عمالة متوقع ما يقارب 12 ألف فرصة عمل.


وأضافت أن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت على قطاعات اقتصادية مختلفة، إذ حصدت الصناعة النصيب الأكبر، وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 64 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار 564.6 مليون دينار.

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