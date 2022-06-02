ارتفاع حجم النقود المتداولة في الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من 2022

الوكيل الإخباري - كشفت بيانات البنك المركزي، أن قيمة عرض النقد في المملكة ( النقود المتداولة) ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار (625.1) مليون دينار، مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021.



ووفقا للأرقام، بلغت قيمة عرض النقد حتى نهاية آذار الماضي ( 40.13 ) مليار دينار، مقارنة مع (39.5) مليار في نهاية العام 2021، وبزيادة وصلت (1.6 %).

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وزادت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار بنسبة (1.5 %) في نهاية آذار الماضي، مقارنة مع نهاية العام 2021 لتصل إلى (20.36) مليار دينار.



في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية آذار الماضي (3.44) مليار دينار، بارتفاع نسبته (1.7 %) عن نهاية العام 2021.



ويعرّف عرض النقد بأنه كمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت. ( الغد)



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