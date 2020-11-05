ارتفاع حجم الودائع في الأردن 3% في 9 أشهر

الوكيل الإخباري - ارتفعت حجم الودائع في الأردن بنحو 3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

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وأظهرت البيانات، أن إجمالي ودائع البنوك وصلت إلى 35.920 مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.



وأشارت إلى أن ودائع القطاع الخاص وصلت إلى 33.581 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، فيما ارتفعت حجم التسهيلات الائتمانية بنسبة 7.4% للفترة ذاتها.



وأظهرت البيانات إلى أن إجمالي التسهيلات البنكية وصلت في الأردن إلى 29.046 مليار دينار خلال 3 أرباع العام الحالي.



