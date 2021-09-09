ارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، اليوم الخميس، أن حوالات العاملين في الخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6 في المئة لتبلغ 1.4 مليار دينار (2 مليار دولار)، في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع المدة ذاتها من العام الماضي.



وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت أيضا حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.6 في المئة خلال شهر تموز/يوليو الماضي، لتصل إلى 5.6 ملايين دينار (7.9 ملايين دولار)، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

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