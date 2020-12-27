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الأحد، 27-12-2020 12:50 م

بنسبة 7,6%

ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستوى قياسي تاريخي

ب
عملة "البيتكوين"


الوكيل الإخباري- ارتفع سعر عملة "البيتكوين" الرقمية، مساء السبت، إلى مستوى قياسي تاريخي متجاوزا عتبة 26 ألف دولار أمريكي.

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وتفيد بيانات موقع "CoinDesk" بأن سعر "البيتكوين" قفز خلال التداولات التجارية حتى الساعة 20:43 بتوقيت غرينيتش بنسبة 7,6% مسجلا مستوى 26365 دولارا أمريكيا، ما يمثل رقما قياسيا جديدا.

 

و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل ، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.

وصعدت عملة "البيتكوين" بأكثر من 170% هذا العام، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، حيث جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح طريقة دفع سائدة في العالم.


المصدر : روسيا اليوم 

 

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