ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستوى قياسي تاريخي

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر عملة "البيتكوين" الرقمية، مساء السبت، إلى مستوى قياسي تاريخي متجاوزا عتبة 26 ألف دولار أمريكي.

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وتفيد بيانات موقع "CoinDesk" بأن سعر "البيتكوين" قفز خلال التداولات التجارية حتى الساعة 20:43 بتوقيت غرينيتش بنسبة 7,6% مسجلا مستوى 26365 دولارا أمريكيا، ما يمثل رقما قياسيا جديدا.

و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل ، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.





وصعدت عملة "البيتكوين" بأكثر من 170% هذا العام، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، حيث جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح طريقة دفع سائدة في العالم.





المصدر : روسيا اليوم

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