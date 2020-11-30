ارتفاع سعر البيتكوين بمتوسط 4 % ويتجه نحو 19 ألف دولار

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات التداول، اليوم الإثنين، ارتفاع سعر العملة الرقمية الأكثر شيوعًا "البيتكوين" بنسبة 4 %، وفقًا للخبراء، فقد انتهى الاتجاه نحو انخفاض سعر العملة المشفرة، والآن سوف تنمو مرة أخرى بسلاسة إلى 19 ألف دولار.



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ووفقاً لموقع "كوين ماركت كاب" التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، وبحسب بيانات التداول عند الساعة 9:09 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4.30 في المئة لتصل إلى 18532 دولاراً، وفي أكبر منصة تبادل للعملة المشفرة "بينانس" بنسبة 4.10 في المئة، إلى 18520 دولاراً.



قال مدير مركز التقنيات الاجتماعية "سوتسيوم" فلاديمير بانوشكين:

"الخلفية النفسية لسوق العملات المشفرة بعد القفزات التصحيحية القوية في نهاية الأسبوع الماضي تشهد اليوم هدوءًا نسبيًا وتركز على حركة صعودية سلسة في سعر صرف "البيتكوين". بحلول نهاية اليوم، قد تبلغ قيمتها 19200 دولار".



ويوم الثلاثاء الماضي، ولأول مرة منذ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2017، تجاوز سعر "البيتكوين" حاجز الـ19 ألف دولار، لكنه انتقل بعد ذلك تدريجياً إلى التراجع كجزء من التصحيح.



هذا وتمثل حصة "البيتكوين" ما يقرب من 62 في المئة من إجمالي سوق العملات الرقمية العالمي.







المصدر : سبوتنك







