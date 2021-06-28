ارتفاع سعر الدجاج 34.7% خلال الربع الأول

الوكيل الإخباري -

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أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول انتاج مزارع الدجاج (لحم، بيض، وأمهات) والفقاسات، وكذلك إنتاج مزارع الأبقار خلال الربع الأول من عام 2021.وأشار التقرير إلى انخفاض إنتاج لحوم الدجاج من 74.1 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2020إلى 70.5ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بانخفاض نسبته 4.86%.وبيّنت النتائج أن كمية بيض المائدة المنتج انخفضت من 206.9 مليون بيضة خلال الربع الأول من عام 2020 الى 191.4 مليون بيضة خلال الربع الأول من عام 2021 بانخفاض نسبته 7.49%.كمـا أظهرت النـتائج انخفاض انـتاج بــيض التـفـقيـس المنـتج مـن مـزارع دجـاج الأمــهات خلال الربـع الأول مـن عـام 2021 بـنسـبة13.29%، حـيــث بلـغـت كميـة الإنـــتـــاج 72.4 مـليـون بــيضة مــقارنـة مــع نفـــس الفـترة مـن عـــام 2020 والبالـغـة 83.5 مــليـــون بــيضة، وانخفضت أعـــداد الصيصان المنتجة من الفقاسات بنسبة 17.94%خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغت44.8 مليون صوص خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 54.6مليون صوص خلال الربع الأول من عام 2020.فيما يـتـعلق بإنـتاج حليب الأبـقار المنــتج في مـزارع الأبقار المنظمـة فـقد أظهرت النـتائـج ارتفاعاً بنــسبة 24.14%خلال الربع الأول مـن عـام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ الإنتاج 76.6 ألف طن خلال الربـع الأول مـن عام 2021مقارنة مع 61.7ألف طن خلال الربع الأول من عام 2020.