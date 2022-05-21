ارتفاع سعر الروبل لمستوى قياسي أمام الدولار يثير ضجة في مواقع التواصل

الوكيل الاخباري- سجلت العملة الروسية أمس الجمعة، مكاسب كبيرة أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ما أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت العملة الروسية قد سجلت خلال تعاملات يوم أمس الجمعة، مستويين قياسيين في غضون نحو ساعة أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وتراجع سعر صرف الدولار، خلال التعاملات، إلى دون مستوى 57 روبلا، للمرة الأولى منذ أبريل 2018، فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى دون مستوى 60 روبلا للمرة الاولى منذ أبريل 2017.



وفي هذا السياق، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الأخبار، في إشارة إلى المنحى العكسي الذي تأخذه العقوبات المفروضة على روسيا، فيما تثبت الإجراءات الروسية قوتها في مواجهة الغرب.



وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين، هذه الأخبار، حيث وصف الإعلامي المصري، عمرو أديب، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ"الداهية"، جراء الإجراءات التي اتخذها.

روسيا اليوم