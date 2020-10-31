ارتفاع سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين

الوكيل الاخباري- أفادت بيانات التداول، اليوم السبت، بارتفاع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" واقترابها من حاجز 14 ألف دولار.



ووفقا لبيانات موقع "coinmarketcap"، ارتفع سعر البيتكوين حتى الساعة 15:00 بتوقيت موسكو بنسبة 4.81 في المئة ليبلغ 13926 ألف دولار، بينما اجتازت حاجز الـ14 ألف دولار في العديد من البورصات المختصة بالعملات الرقمية المشفرة، مثل بورصة "إكسمو".



كما ارتفعت العملات الرقمية الأخرى الشهيرة، حيث ارتفعت عملة "Ethereum" بنسبة 3.09% ووصل سعر العملة الواحدة إلى 390.34 دولار، بينما وصل سعر عملة "Ripple" إلى 0.242 دولار، بينما حققت عملة "Bitcoin Cash" ارتفاعا وصل إلى 1.93% من قيمتها ووصل سعرها إلى 263.4 دولار للعملة الواحدة.

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يشار إلى أن قيمة السوق الرقمية تقدر حاليا ب403.773 مليار دولار، بينما تسيطر عملة "بيتكوين" على 63.8% من قيمة السوق.

المصدر: سبوتنيك



