ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي لآسيا في ديسمبر

الوكيل الاخباري- حددت الكويت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لشركات التكرير الآسيوية عند 40 سنتا للبرميل، وذلك بارتفاع عشرة سنتات عن الشهر السابق.

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وتحدد سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في ديسمبر/كانون الأول، عند 70 سنتا للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بانخفاض عشرة سنتات عن الشهر السابق.



وتقرر أن يكون سعر البيع الرسمي لخام الخفجي في ديسمبر/كانون الأول، أقل 30 سنتا للبرميل عن عمان/دبي، دون تغيير عن الشهر السابق، بحسب ما نقلته "رويترز".



في سياق متصل، تراجع سعر خام برنت إلى أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران في أيلول/سبتمبر، ويفقد خام غرب تكساس الوسيط 7% من قيمته، وفقًا لبيانات التداول.



كما ارتفعت العقود الآجلة للنفط 8% تقريبا، لتحقق أكبر زيادة لها خلال الشهور الخمسة الأخيرة.



وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، بداية من شهر مارس/آذار، بعدما فشلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها في التوصل إلى اتفاق لخفض إمدادات الإنتاج، وشروع السعودية في زيادة إنتاجها وخفض سعر خامها.

المصدر: سبوتنيك



