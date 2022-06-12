الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بيانات التضخم الأميركية تعيد العملات المشفرة إلى دائرة الخسائر

فرنسا: قوات الإطفاء تحاول إخماد حرائق غابات جنوبي البلاد

تركيا تعلن عن مقتل 4 من جنودها خلال العمليات العسكرية في العراق

توقعات برفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة الأسبوع المقبل

كيم جونغ أون يعرب عن دعمه الكامل لروسيا

هام من المواصفات والمقاييس بشأن فواتير شراء الذهب

أسعار الخضار محلياً اليوم الأحد

ما حقيقة رفع أسعار الكهرباء والغاز في مصر؟

مياهنا: قيمة الصرف الصحي على الفاتورة مرتبطة بكميات الاستهلاك

الزراعة: أسعار الأضاحي لن ترتفع وأكثر من نصف مليون أضحية متاحة بالأسواق

الأحد، 12-06-2022 08:52 ص

ارتفاع سعر طن القمح 35 % في أحدث صفقة شراء للأردن

ea3db0072cfc1c3e81584d04ee44408be272e7d41fb0184695f6_1280_wheat


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار القمح في آخر صفقة أبرمتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع التجار بنسبة 35% للطن الواحد مقارنة بمستويات الأسعار التي تعاقدت عليها نهاية العام الماضي.

اضافة اعلان


واشترت الحكومة ضمن الصفقة الأخيرة 120 ألف طن من القمح على أساس سعر الطن 500 دولار واصل ميناء العقبة بعد أن كان لا يتجاوز 370 دولارا واصل ميناء العقبة نهاية العام الماضي.


وتشير البيانات إلى أن الكميات المستوردة ضمن هذه الصفقة تشكل 11% من إجمالي كميات القمح المتعاقد عليها والمخزنة لدى المملكة.


وتظهر بيانات الوزارة أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة والمتعاقد عليها بالطريق إلى المملكة تبلغ 1.12 مليون طن وتغطي استهلاك المملكة لمدة 12 شهرا في ظل استهلاك شهري يصل 90 ألف طن قمح حاليا.


كما ارتفعت عقود شراء الطن الواحد من الشعير في آخر صفقة بنسبة 26% مقارنة بمستويات عقود الشراء نهاية العام الماضي ليصل سعر الطن إلى 433 دولارا للطن بعد أن كان لا يتجاوز 344 دولارا واصل ميناء العقبة.


وهذه الصفقة شملت 120 ألف طن شعير وهي تشكل 15% من إجمالي كميات الشعير التي تمتلكها المملكة.

 

وتظهر بيانات الوزارة أن كميات الشعير التي تمتلكها الوزارة والمتعاقد عليها بالطريق إلى المملكة تبلغ 800 ألف طن تغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 10 شهور في ظل استهلاك شهري يصل حاليا إلى 80 ألف طن.


ورصدت الحكومة ضمن موازنة العام الحالي 60 مليون دينار لغايات دعم القمح والاعلاف بزيادة قيمتها 5 ملايين دينار على المبالغ المرصودة في موازنة العام الماضي.

 

وسرعان ما تفاقمت أزمة ارتفاع الأسعار واختناق سلاسل توريد السلع الغذائية والأساسية بشكل مطرد في الأسواق والبورصات العالمية بعد اعلان الحرب الروسية الأوكرانية فيما زاد من مستويات الاسعار اخيرا قيام دول عدة منتجة بحظر وتقييد تصدير سلع اساسية من بينها الحبوب.


وتعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين لسلع أساسية مثل القمح ما يجعل لهما دورا مهما من امدادات السلع في الأسواق العالمية الى جانب الهند التي حظرت اخيرا تصدير القمح حيث تعتبر ثاني أكبر منتج لهذه السلع الاساسية في العالم.


إلى ذلك، طرحت وزارة “الصناعة” اخيرا عطاءين منفصلين لشراء 240 الف طن من القمح والشعير بهدف زيادة مخزون المملكة من هاتين المادتين بحسب بيانات صادرة عن الوزارة.

 

وبحسب بيانات الوزارة يتوزع العطاءان بواقع 120 الف طن قمح و 120 الف طن شعير ضمن مواصفات ومعايير محددة.


وتظهر البيانات أيضا أن آخر موعد لقبول عروض عطاء القمح ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في حين كان آخر موعد لقبول عطاء الشعير يوم الاربعاء المقبل.


ودعت الوزارة التجار الراغبين بدخول العطاءين الى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة لكل نسخة عطاء.


واشترطت وزارة “الصناعة” على التجار الراغبين بدخول العطاءين إحضار صورة عن كل من رخصة المهن سارية المفعول وعن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.


وتقوم الوزارة بشراء القمح والشعير من خلال طرح عطاءات دورية للمحافظة على توفر مخزون استراتيجي مريح يغطي مددا طويلة فيما أسهم إنشاء الصوامع الأفقية (المستوعبات) بشكل كبير في زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من هاتين المادتين.


وتقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78%، ونسب استخراج النخالة 22%، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.


ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا.


كما تقوم الوزارة باستيراد الشعير وبيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ وذلك لأصحاب الحيازات من مربي الاغنام بحسب كشوفات وزارة الزراعة حيث يباع الطن الواحد من الشعير الى هؤلاء بسعر 175 دينارا كما تبيع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن.

 

الغد

إقرأ ايضا
1782759_0

توقعات برفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة الأسبوع المقبل

_large

ما حقيقة رفع أسعار الكهرباء والغاز في مصر؟

19_2021-637458976625507274-550

تركيا تضاعف ضريبة المعاملات على القروض الاستهلاكية

Electricity-renewable-1600-px

160 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن لدعم برامج الطاقة خلال 10 سنوات

62a569854c59b70c4d7d0e2d

تحذيرات من نشوب حرب أسعار بين أوروبا وآسيا بسبب الغاز المسال

thumbs_b_c_72f20289348021fa1c5da8e17fe4f17f

2724 دينار تكلفة رحلة الحج جوا هذا العام

أخبار متعلقة
6294ad40def0b

الأردن يتطلع لتعزيز التعاون مع المستثمرين العراقيين والفلسطينيين

original_main_image62931ffde0022

التخطيط تبحث مع إيفاد برامج تحقق الأمن الغذائي للأردن

image_750x_625d17a679b14

أزمة الغذاء في العالم .. كيف سيتمكن الأردن من بلوغ الأمن الغذائي؟

42LAhMJ4oaSF7McB8ESw24CUIxXkbwUd4imNdcT3

عطاءان لشراء 240 ألف طن قمح وشعير

M63A4562

خبير نفطي يتوقع رفع أسعار المحروقات محلياً الشهر القادم - أرقام

254164_13_1646586205

قرض جديد من البنك الدولي للأردن بـ 85 مليون دولار