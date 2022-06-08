ارتفاع صادرات الاردن للبرازيل بنسبة 1600 % خلال 3 سنوات

الوكيل الإخباري - قال السفير البرازيلي في عمان روي امارال، ان التجارة بين الأردن والبرازيل نمت بشكل كبير في كلا الاتجاهين ، حيث وصلت إلى ما يقرب من نصف مليار دولار في عام 2021.

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واضاف ان صادرات الأردن إلى البرازيل زادت في السنوات الثلاث الماضية بنسبة 1600 % ما يعكس تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقباله في مقر إقامته مساء أمس الثلاثاء، مجلس ادارة جمعية الاعمال الاردنية البرازيلية وأعضاء غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الاردن ورجال اعمال واقتصاديين ومسؤولين اردنيين للاحتفال بالمشاركة الناجحة للاردن بمعرض "اباس شو" الذي أقيم في ساو باولو في الفترة من 16 الى 19 الشهر الماضي، وهو أكبر معرض سوبر ماركت في الأميركيتين وواحد من أكبر الفرص التجارية في العالم في قطاعات الاغذية والتكنولوجيا والابتكار والخدمات اللوجستية ومعدات المنزل والتي جمعت ، في ساو باولو ، العارضين وتجار الجملة و تجار التجزئة من جميع أنحاء العالم.



وضم الوفد الأردني عارضين وتجارًا شاركوا في المعرض وأقاموا شراكات تجارية جيدة مهدت الطريق وأطلقت آفاقاً واعدة للاستثمار في المستقبل القريب.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها وأبدى الجانبان رغبتهما في تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي والبناء على ما تم إنجازه.



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