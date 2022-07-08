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الجمعة، 08-07-2022 01:47 م

ارتفاع طفيف على أسعار الذهب عالميا

الذهب


الوكيل الإخباري - صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الجمعة مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1744.07 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1740.50 دولار.

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وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.23 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 874.52 دولار للأوقية، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية.


وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو اثنين بالمئة خلال الأسبوع.

 

سكاي نيوز عربية

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