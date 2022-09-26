ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى ركود والإضرار بالطلب على الوقود.

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وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما، اليوم، ليحد من ارتفاع أسعار النفط.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.2% إلى 86.32 دولار للبرميل، فيما بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.3% إلى 78.95 دولار للبرميل.



وانخفضت تعاقدات الخامين نحو 5% يوم الجمعة. ( euronews )

