ارتفاع طفيف على اسعار النفط عالمياً

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط تهديدات من روسيا بوقف صادرات الخام لأي دولة تطبق سقفًا للأسعار، بينما لا تزال مخاوف الركود وانتشار فيروس “كوفيد” في الصين تؤثر على الأسواق.

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وأكد “ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي في بيان أن بلاده لا تخطط لتصدير الخام أو المنتجات النفطية إلى الدول التي تضع سقفًا لأسعار النفط، وذلك بينما تسعى دول المجموعة السبع لإعلان السقف السعري خلال أيام.



وبحسب “رويترز”، قالت “تينا تنج” المحللة لدى “سي إم سي ماركتس” إن تراجع الدولار كان العامل الرئيسي الذي دعم أسعار النفط خلال اليوم، حيث يجعل ضعف الدولار السلعة أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. (investing)





