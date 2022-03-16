الأربعاء 16-03-2022
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الأربعاء، 16-03-2022 09:19 ص

ارتفاع طفيف لأسعار النفط عالميا بعد هبوط حاد منذ بداية الأسبوع

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الوكيل الاخباري- شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا بعد تراجعات حادة في أول جلستين خلال الأسبوع الجاري مع انحسار المخاوف من انقطاع في الإمدادات بينما أثارت زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 في الصين بواعث قلق بشأن الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.95% لتصل إلى 100.86 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.47% لتصل إلى 96.89 دولار للبرميل.

وهوت أسعار النفط أكثر من 6% أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريبا، وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة تداول الإثنين منخفضة 5.77 دولار، أو 5.1%، لتسجل عند التسوية 106.90 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 6.32 دولار، أو 5.8%، لتبلغ عند التسوية 103.01 دولار للبرميل.

وكانت موجة مشتريات محمومة قد دفعت الخامين القياسيين للوصول إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين خسر برنت حوالي 40 دولارا بينما هبط الخام الأميركي أكثر من 30 دولارا.

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