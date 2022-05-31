الثلاثاء 31-05-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 31-05-2022 11:25 ص

ارتفاع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الإخباري - ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، بنسبة 6.5 بالمئة، ليصل إلى نحو 619 مليون دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة نحو 581 مليون دينار.

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وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الربع الأول من هذا العام، بنسبة 44.2 بالمئة، لتبلغ نحو 63 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة نحو 44 مليون دينار.


وارتفعت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 9.1 بالمئة، لتبلغ 682 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 625 مليار دينار.


ووفقا للبيانات، تصدرت هولندا سلم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ نحو 12 مليون دينار، في حين تصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من ألمانيا نحو 146 مليون دينار.


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