ارتفاع عدد الشركات الأردنية المرخصة من مركز قطر للمال إلى 100

الوكيل الإخباري - تجاوز عدد الشركات الأردنية المرخصة من مركز قطر للمال، أحد أكبر المراكز المالية والتجارية في الشرق الأوسط، 100 شركة، تعمل في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية، وذلك حتى نهاية العام الماضي.

اضافة اعلان



وتعمل معظم هذه الشركات في القطاعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، فضلا عن نشاط المصارف وقطاع الصيرفة والبنوك، والتمويل وإدارة الأموال والادخار والاستثمار، وتقنية المعلومات، وقطاع الضيافة والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير.



وكشف مركز قطر للمال عبر موقعه الإلكتروني اليوم عن حجم الأصول التي يديرها المركز، موضحا أنها تقدر بنحو 28.3 مليار دولار.



وتضم منصة المركز اليوم أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في العديد من القطاعات المالية وغير المالية، وتضم هذه الشركات قرابة 9 آلاف موظف.



وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات متنوعة من ضمنها الإعلام، الرياضة، العقارات، التجزئة، الخدمات اللوجستية، الصحة، التعليم، الطاقة، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل.