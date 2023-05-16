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الثلاثاء، 16-05-2023 01:03 م

ارتفاع غير متوقع لمعدل البطالة في بريطانيا

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الوكيل الإخباري  - ارتفع معدل البطالة في بريطانيا مرة أخرى بشكل غير متوقع بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تلقي بظلالها على سوق الوظائف في المملكة المتحدة، وفقاً للأرقام الرسمية البريطانية.اضافة اعلان


ونقلت شبكة التلفزيون المستقلة البريطانية (آي تي في) عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 3.9 % في الربع الأول من العام الحالي (كانون الثاني حتى آذار الماضي)، ارتفاعا من 3.8 % في الربع السابق له.

وأشار مكتب الإحصاءات، إلى أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض بواقع 55 ألفا على أساس ربع سنوي إلى 1.08 مليون في الأشهر الثلاثة حتى نيسان الماضي، مسجلا الانخفاض العاشر على التوالي.

وبحسب المكتب فإن الزيادة في معدل البطالة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالأشخاص الذين ظلوا عاطلين عن العمل بسبب مرض طويل الأمد.

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