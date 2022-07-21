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الخميس، 21-07-2022 09:19 ص

ارتفاع فاتورة التقاعد في المملكة لـ 406.9 مليون دينار حتى نهاية أيار الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت الأرقام الرسمية أن تعويضات العاملين في الجهاز المدني  من رواتب وأجور ومساهمات الضمان الإجتماعي ارتفعت مع نهاية أيار الماضي بمقدار 8.2 مليون دينار، لتصل الى 443.0 مليون دينار. اضافة اعلان

 
وأشارت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن فوائد القروض على اساس الاستحقاق ارتفعت بمقدار 6.9 مليون دينار، لتبلغ 364.4 مليون دينار، خلال ذات الفترة. 
 
وأوضحت الأرقام أن فاتورة التقاعد والتعويضات ارتفعت خلال ذات الفترة بمقدار 6.4 مليون دينار، لتصل الى 406.9 مليون دينار.
 
وأشارت إلى ارتفاع بند الإعانات بمقدار 5.7 مليون دينار لتصل إلى 39.9 مليون دينار، وارتفع بند استخدام السلع والخدمات بمقدار 1.5 مليون دينار ليبلغ 60.0 مليون دينار.

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