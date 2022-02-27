ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

الوكيل الاخباري - ارتفعت فاتورة الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 43%، خلال العام الماضي وفق دائرة الإحصاءات العامة الأحد.

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وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الدائرة، إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 1.836 مليار دينار خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2020 والبالغة نحو 1.283 مليار دينار.



واستحوذ النفط الخام على الحصة الأكبر من كامل مستوردات الأردن من المشتقات النفطية ليصل إلى حوالي 747 مليون دينار، تلاه أرواح النفط (بنزين) 452 مليون دينار، ثم ديزل (سولار) 390 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من الغازات النفطية 208 مليون دينار، وزيوت التشحيم 27 مليون والكاز حوالي 11 مليون دينار.