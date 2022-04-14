ارتفاع فاتورة غذاء الأردنيين 30% منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - كشف تقرير احصائي نشر على " الجزيرة نت " أن فاتورة غذاء الأردنيين ارتفعت الى 30% منذ بداية العام الحالي 2022.



وقال التقرير، الذي استند على بنسب تخص معدلات الاستهلاك والتضخم، أن سبب ارتفاع استهلاك الغذاء يعود الى أن 85% من الغذاء الأردني مستورد من الخارج.



وأشار إلى أنه يبلغ معدل الإنفاق السنوي للأسرة المكونة من 4 أفراد 12.5 ألف دينار، أي نحو 1042 دينارا للشهر الواحد.

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ووفقا للتقرير، ارتفع معدل العجز السنوي في الإنفاق للأسر حتى وصل إلى 11.5 ألف دينار، ما يشير الى عجز سنوي يصل إلى 1000 ألف دينار.



ويبلغ معدل إنفاق الأسر الأردنية على الغذاء ما يتراوح بين 35% و50% من دخلها، وكلما انخفض معدل دخل الفرد زاد إنفاقه، وقد يصل إلى 60% على الطعام.



ويواجه المستهلك الأردني هذه الارتفاعات من خلال تقليل المشتريات، وتخفيض عدد الوجبات الغذائية، والبحث عن سلع أرخص ثمنا وأقل جودة ومنخفضة الفوائد الصحية.