ارتفاع في أسعار الذهب مع هبوط في سعر البيتكوين, ما هي العلاقة بينهما؟

الوكيل الإخباري - تداولات العملات الافتراضية بعد الاسعار الجديدة للبيتكوين, وما تأثير ذلك على الذهب؟ لقد عاد الذهب بقوة هذا الشهر في الوقت الذي ينهار فيه ارتفاع العملة المشفرة ، مما أعاد تغذية الجدل في وول ستريت حول الرابط بين الذهب الحقيقي والذهب الرقمي. شهدت صناديق السبائك أكبر أسبوعين من التدفقات الوافدة منذ أكتوبر، وتقترب الأسعار من 1,900 دولار للأوقية. في المقابل ، تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 40٪ تقريبًا من ذروة 63,000 دولار.



نعم ، إن ضعف الدولار وانخفاض العائدات المعدلة حسب التضخم من الأسباب الرئيسية لانتعاش الذهب. في غضون ذلك ، أدى التقلب الذي حفز إيلون ماسك إلى القضاء على بعض النشوة الصاعدة في البيتكوين، بينما يقوض طموحها لجذب الحشد المؤسسي.

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لذلك نرى جميعنا تداولات العملات الافتراضية بعدالاسعار الجديدة للبيتكوين في تنازل مستمر ما بين اراء ايجابية وسلبية حول سبب هذا التراجع.





ومع ذلك ، فإن مجموعة السوق التي تشير إلى أوجه الشبه بين الذهب الرقمي والصفقة الحقيقية. يُنظر إلى كلاهما على أنهما تحوط من التضخم ، وسلع أساسية في ندرة العرض ، يلتقطان الفجوة الثقافية بين التجار الشباب المهووسين بالتكنولوجيا والتقليديين من جيل الملاذ الأمن.

وفي الوقت نفسه ، يقول أمثال JPMorgan & Chase & Co. و ByteTree Asset Management أن الصعود الأخير للذهب يبدو أنه جاء على الأقل جزئيًا على حساب البيتكوين حيث يتناوب المستثمرون بين الاثنين.



كتب تشارلي موريس ، مؤسس ByteTree في ملاحظة: "لا يزال هناك الكثير من الالتباس بين البيتكوين والذهب". "إنهما يتعايشان ، وكلاهما يزدهر في بيئة تضخمية."



في تقرير عن تحول اتجاهات الذهب وعملة البيتكوين ، اقترح موريس أن تدفقات الأموال لها تأثير كبير بشكل غير عادي في تعزيز سعر الذهب، بامكانك التعرف على اسعار الذهب دائما لحظة بـ لحظة. والعكس بالعكس ، فإن التدفقات الصادرة من البيتكوين تؤدي إلى انخفاض الأسعار.



قد يكون الماضي بمثابة مقدمة: في وقت سابق من هذا العام ، سحبت صناديق البيتكوين النقد المؤسسي حيث قام مديرو الأموال بتمجيد حالة للعملات الرقمية للتسلل إلى مكان الذهب في المحفظة. مع النمو الاقتصادي على قدم وساق ، تركت أكثر من 20 مليار دولار صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالسبائك في الأشهر الستة حتى أبريل.



بالنسبة لبعض الاستراتيجيين ، يعتبر سوق السبائك نقطة انطلاق لمعرفة توقعات أسعار البيتكوين الخاصة بهم. في عالم يخصص فيه المستثمرون الذهب و البيتكوين بالتساوي في محافظهم، فإن ذلك يعني أن قيمة البيتكوين تبلغ 140 ألف دولار ، حسب تقديرات جي بي مورجان سابقًا.



كتب الاستراتيجيون الماليون: "لا داعي للقول إن مثل هذا التقارب أو التكافؤ بين التقلبات أو المخصصات أمر غير مرجح في المستقبل القريب". منذ أن أدت عملية لقاح الكورونا إلى انتعاش اقتصادي في نوفمبر ، باعت الصناديق المتداولة في البورصة التي تتعقب الذهب ما يقرب من 12 مليون أوقية حتى بداية مايو ، بقيمة حوالي 22.5 مليار دولار بسعر اليوم.



قام المستثمرون بسحب ما يقرب من 14 مليار دولار في هذه الفترة ، مما ساعد على خفض إجمالي الأصول في أكبر صندوق ETF للذهب في العالم بنسبة 29٪. تدفقت حوالي 1.6 مليار دولار على الصندوق لوضع مايو في مساره ليكون أفضل شهر منذ يوليو الماضي.



في العمل اليومي ، يصعب تحديد الرابط المباشر بين الذهب وعملة البيتكوين، مما يشير إلى أن الاتصال يتعلق بعلم نفس السوق أكثر من تدفقات الأموال الحقيقية. يعد التهديد بضغوط الأسعار وضعف الدولار من الأسباب الوجيهة للارتفاع الحالي للمعدن.



وبينما تم تأجيل التوقعات بشأن أسعار البيتكوين بسبب عمليات البيع ، فإن الحماس لم يختف. يقول مايك ماكجلون ، الخبير الإستراتيجي في بلومبرج إنتليجنس ، الذي لديه هدف سعري قدره 100 ألف دولار لـ عملة البيتكوين الواجدة، إنه لا تزال هناك فرصة لأن يصبح التشفير أصلًا احتياطيًا رقميًا وهذا يجعله يستحق المخاطرة.



كتب معززا لرأيه: "قد يفقد الذهب أهميته ، لذلك قد يكون من الحكمة ببساطة التنويع". "الطبيعة البشرية للاعتراف بفئة أصول جديدة هي ما نراه بمثابة دعم أساسي لعملة البيتكوين." لذا فـ ان تنويع المستثمرين لـ أصولهم الاستثمارية في محافظهم هو أمر إيجابي حتى مع تقلبات الأسعار الحالية التي هي سمة أي سوق.

توقعات الخبراء لأسعار الذهب





جاءت توقعات الخبراء لاسعار الذهب حيث أنه لم يتغير تداول الذهب كثيرًا بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر حيث يزن المستثمرون ارتفاع عائدات السندات وإشارات إلى نغمات أكثر تشددًا من مسؤولي البنك المركزي.



اكتسبت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ما يصل إلى 3٪ بعد الخسائر السابقة ، مما أضر بالطلب على السبائك التي لا تحمل فائدة. بدأت البنوك المركزية في الابتعاد عن الأوضاع النقدية الطارئة ، مع اتباع كوريا الجنوبية لنيوزيلندا وكندا في وضع علامة على زيادة محتملة في معدل الفائدة. وقال راندال كوارلز من بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه سيكون من المهم في الأشهر المقبلة البدء في مناقشة خطط لخفض مشتريات السندات إذا ظل الاقتصاد قويا.



تأتي تعليقات البنك المركزي في الوقت الذي ارتفع فيه الذهب وسط إشارات على ارتفاع التضخم واحتمال حدوث انتعاش اقتصادي غير منتظم. ارتفع المعدن بنحو 7٪ هذا الشهر ، ليصل مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا إلى المستويات التي قال بعض المحللين إنها تشير إلى أنه قد يكون بسبب التراجع.



وقال إد مائير ، المحلل في ED&F Man Capital Markets ، في مذكرة: "انخفض الذهب إلى ما دون مستوى 1900 دولار الرئيسي يوم الأربعاء ويظل في موقف دفاعي في الوقت الحالي". "كان من المقرر بعض عمليات جني الأرباح نظرًا إلى أن قراءة مؤشر القوة النسبية للذهب لا تزال في ذروة الشراء نسبيًا".











خلاصة الحديث



يؤمن المستثمرين من جيل التكنولوجيا وتقنية البلوكتشين وجيل الملاذ الآمن والاستثمار التقليدي, على أن العملات الرقمية المشفرة وعلى رأسهم عملة البيتكوين هي بمثابة الذهب الرقمي الذي يميل اليه كافة المستثمرين في وقتنا الحالي ايمانا منهم علي أنه الاستثمار البديل وأن تواجده ضمن المحفظة الاستثمارية هو أمل ايجابي يضفي بـ ثماره علي الاستثمار بشكل عام. لذا لا يوجد تفرقة هنا ما بين أيهما أفضل الذهب التقليدي أم الرقمي. مرحلة التبني للعملات الرقمية تأخذ منحنى تصاعدي يوما بعد الاخر واستثمار المؤسسات في البيتكوين بل وبدأ قبول البيتكوين كـ وسيلة دفع هو تأكيد لا مفر منه على أن التكنولوجيا والتحول الرقمي هو ات من أجل تقديم حلول ذكية لـ نظامنا المالي العالمي وأن الجميع بحاجة الي التأقلم علي ذلك من أجل أن يكون على مستوى الحدث القادم.



لذا كن حريصا علي تنويع محفظتك الاستثمارية وأن تكون ما بين الاستثمار التقليدي المتعارف عليه وما بين العملات الرقمية الصاعدة وعلى رأسها بكل تأكيد عملة البيتكوين والايثريوم. لكن قم بالبحث أيضا حتى يكن استثمارك على درجة كافية من الوعي بمناخ هذا السوق