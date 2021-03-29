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الإثنين، 29-03-2021 03:55 م

ارتفاع في سعر عملة البيتكوين

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الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين"، اليوم الاثنين، بنحو 4% وسجلت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم أعلى مستوى في نحو أسبوع.

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ووفقا لموقع "كوين ديسك"، الذي يتابع أسواق العملات الرقمية، فقد جرى تداول عملة "البيتكوين" بحلول الساعة 14:40 بتوقيت موسكو، عند 57990 دولار.

 

وقبل ذلك سجلت العملة مستوى 58300 دولار، حيث صعدت بنسبة 4.5%، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.


وكانت شركة "فيزا" قالت في وقت سابق إنها ستسمح باستخدام العملة لتسوية عمليات على شبكتها للمدفوعات، وذلك في أحدث مؤشر على تنامي قبول العملات الرقمية من جانب القطاع المالي التقليدي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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