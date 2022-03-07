الإثنين 07-03-2022
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الإثنين، 07-03-2022 04:51 م

ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب في الأردن الاثنين - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - شهدت أسعار الذهب في الأردن ارتفاعا قياسيا الاثنين، بنحو 60 قرشا للغرام الواحد وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط 40.5 ديناراً لغايات البيع مقابل 39 دينارا لغايات الشراء.  

 

وارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 قيراط 47.3 دينارا، والشراء 44.7 دينارا، كما ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 36.2 و33.2 دينارا على التوالي.

عالميا، تخطت أسعار الذهب الاثنين حاجز الألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف مع اقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المئة إلى 1986.83 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 آب/ أغسطس 2021 مسجلا 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 في المئة إلى 1992.00 دولار.

 


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