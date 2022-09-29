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الخميس، 29-09-2022 12:37 م

ارتفاع قيمة الصادرات الأردنية إلى روسيا وأوكرانيا خلال 7 أشهر

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الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى روسيا وأوكرانيا، في حين تراجعت المستوردات، حتى نهاية شهر تموز 2022، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

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وأظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة، أن قيمة الصادرات الأردنية إلى روسيا ارتفعت بنسبة 58% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 1.6 مليون دينار.


ووفقا للبيانات تراجعت قيمة مستوردات الأردن من روسيا بنسبة 33.5% لتبلغ 70.5 مليون دينار خلال الشهور الـ7 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

 


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