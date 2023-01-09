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الإثنين، 09-01-2023 11:02 ص

ارتفاع قيمة صادرات تجارة عمان العام الماضي 19.6 %

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الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان العام الماضي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 19.6 % مقارنة مع عام 2021.

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وبحسب معطيات إحصائية، بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال العام الماضي 885 مليون دينار، مقابل نحو 740 مليون دينار خلال عام 2021.


وأشارت المعطيات إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة العام الماضي، بلغ 34309 شهادة مقابل 35866 شهادة عام 2021، بنسبة تراجع 4.3%.


وذهبت هذه الشهادات إلى العديد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 8380، الكويت 6453، الإمارات 4468، العراق 1415، ومصر بعدد 1068 شهادة.


وتوزعت صادرات الغرفة إلى العراق بقيمة نحو 251 مليون دينار، مصر 109 ملايين دينار، السعودية 104 ملايين دينار، الإمارات 94 مليون دينار، الكويت بقيمة 36 مليون دينار.

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