الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تركيا وشرم الشيخ تتصدران وجهات الأردنيين بالعيد

بورصة الكويت تغلق على انخفاض متجاهلة قبول استقالة الحكومة

الضمان يدعو للتبرع لحساب تكافل

إعادة تفعيل اتفاقية لتشغيل أردنيين في ألمانيا

الخلايلة عن الاقصى: الأردن لا يقبل المشاركة أو الإملاء من اسرائيل

الخصاونة نقلا عن أخصائيين نفسيين: السرية شرط للشروع الحقيقي بالانتحار

الضريبة : تقديم 390 ألف إقرار ضريبي العام الحالي

الملك: الطريق إلى السلام يجب أن يمر بمدينة القدس

علان يتوقع استقرار أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

47.8 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة في بورصة عمان

الثلاثاء، 10-05-2022 01:35 م

ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بمصر

627a39f94236044fb418b76b


الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار اللحوم في السوق المصرية، بعد زيادة أسعار الأعلاف عالميا، والتي تعتبر مصدر الغذاء الأول للمواشي والدواجن.

اضافة اعلان

 

وكشفت الغرف التجارية من خلال جدول الأسعار الخاص بها ارتفاع سعر كيلو اللحم البلدي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، مقارنة بشهر أبريل الماضي، حيث بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي 175 جنيها بعد أن كان يسجل بين 165 جنيها وحتى 168 جنيها في السوق المصري.

وأضافت الغرف التجارية، أن أسعار اللحوم البقري السوداني المستوردة ارتفعت بنحو 40 جنيها خلال شهر ليسجل الكيلو بعد الزيادة نحو 135 جنيها بدلا من 95 جنيها، بينما استقر سعر اللحم البقري البرازيلي بنحو 89.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة البقري المستوردة نحو 75 جنيها.

وبالنسبة لأسعار الذرة الصفراء المستوردة زاد سعر طن الذرة الصفراء المستوردة الأوكرانية بنحو 600 جنيه، ليسجل نحو 8350 جنيها، كما ارتفع سعر طن الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني، بنحو 500 جنيه، ليسجلا نحو 8750 جنيها.

وارتفع سعر طن القمح المستورد الروسي، بنحو 100 جنيه، ليسجل نحو 8500 جنيه، كما زاد سعر طن القمح المستورد الأوكراني، ليسجل 8400 جنيه.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
image

العقبة الخاصة تشارك في سوق السفر العربي بدبي

19_2022-637788145139015930-901

بورصة الكويت تغلق على انخفاض متجاهلة قبول استقالة الحكومة

95

الأسهم الأوروبية تعوض بعض خسائرها بعد عمليات بيع مكثفة

93

تراجع الليرة التركية بنسبة 0.4% أمام الدولار

6112754341605505717

أرامكو السعودية تحقق اليوم أعلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية

627a0fbf4c59b76cea195978

الاقتصاد الخليجي بالمرتبة الـ 12 عالميا

أخبار متعلقة
4-6

مزارعون تونسيون يحتجون على رفع أسعار الأعلاف

6261179d4c59b73dea1a8817

البنك الدولي يحذر من كارثة إنسانية جراء أزمة الغذاء

512006-1035794422

صندوق النقد: حرب أوكرانيا ستخفض النمو العالمي في 2022 و2023

TiMLkuZqnqH2eFz0Q3yZcJnh3k2DlIdToB0AxCFB

ارتفاع فاتورة غذاء الأردنيين 30% منذ بداية العام

download

من باكستان إلى بيرو.. التضخم يضع هذه الدول على حافة الهاوية