ارتفاع كبير لواردات مصر من خامات الحديد

الوكيل الاخباري- ارتفعت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها والمواد الأولية من حديد وصلب بنسبة 64,4% خلال شهري يناير وفبراير 2022.



وبحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تم خلال فبراير ويناير تسجيل 1.243 مليار دولار في مقابل 756.129 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2021.



ولفتت نشرة التجارة الخارجية إلى ارتفاع في قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها، ومواد أولية من حديد وصلب، بنسبة 101.1% خلال فبراير 2022، لتسجل 640.914 مليون دولار في مقابل 318.625 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

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روسيا اليوم