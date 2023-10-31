ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 700 نقطة

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية 716 نقطة بعد خسارة كبيرة في الأسبوع الماضي بنحو 1400 نقطة.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة 511 نقطة ليرتفع الى 32928 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 146 نقطة فقط ليصل الى 12789 نقطة.



أما مؤشر (S&P500) فارتفع 49 نقطة ليصل الى 4166 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1647 نقطة.



الى ذلك، تراجع سعر النفط الأميركي الخام (وسن تكساس) الى 82 دولارا للبرميل الواحد.

