ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وعززت مكاسبها مدعومة بالطلب على أصول المخاطرة وتقييم الأسواق لقرارات السياسات النقدية من البنوك المركزية.
وبحسب وول ستريت جورنال، جاء الارتفاع بعد قرار من جانب البنك المركزي الأسترالي برفع الفائدة لكن بقدر أقل ما كان متوقع في السابق، وهو ما يلمح إلى إمكانية قيام البنوك المركزية الكبرى حول العالم بإبطاء رفع الفائدة تجنبا للركود.
وفي ختام الجلسة، قفز مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.8 بالمئة ما يعادل 825 نقطة إلى 30316 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 30325 نقطة وأقل مستوى عند 29826 نقطة.
وارتفع "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 3.1 بالمئة ما يعادل 112 نقطة إلى 3791 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3791 نقطة وأقل مستوى عند 3726 نقطة.