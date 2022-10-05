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الأربعاء، 05-10-2022 04:13 م

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وعززت مكاسبها ‏مدعومة بالطلب على أصول المخاطرة وتقييم الأسواق لقرارات السياسات النقدية ‏من البنوك المركزية.

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وبحسب وول ستريت جورنال، جاء الارتفاع بعد قرار من جانب البنك المركزي الأسترالي برفع الفائدة لكن بقدر أقل ‏ما كان متوقع في السابق، وهو ما يلمح إلى إمكانية قيام البنوك المركزية الكبرى ‏حول العالم بإبطاء رفع الفائدة تجنبا للركود.‏


وفي ختام الجلسة، قفز مؤشر "داو جونز" الصناعي ‏بنسبة 2.8 بالمئة ما يعادل 825 ‏نقطة إلى 30316 نقطة، وبلغ أعلى مستوى ‏عند 30325 نقطة وأقل مستوى عند ‏‏29826 نقطة.‏


وارتفع "إس أند بي ‏‏500" الأوسع نطاقاً بنسبة 3.1 بالمئة ما يعادل 112 نقطة ‏إلى ‏‏3791 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3791 نقطة وأقل مستوى عند 3726 ‏نقطة.‏

 

بترا

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