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السبت، 06-04-2024 01:25 ص

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، أمس الجمعة، أكثر من 500 نقطة، لكنها لم تكن كافية لتعويض خسارة يوم الأربعاء الماضي التي فاقت 800 نقطة.

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وتم الإعلان الجمعة عن إضافة أكثر من 300 ألف وظيفة جديدة لسوق العمل الأميركي.


وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 307 نقاط ليصل إلى 38904 نقاط، فيما ارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 199 نقطة، ليصل إلى 16248 نقطة.


وارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 57 نقطة ليصل إلى 5204 نقاط.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 86.71 دولار للبرميل الواحد.


بترا

 




 

 


 

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