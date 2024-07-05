ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية

الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مع فوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية البريطانية والإطاحة بالمحافظين بعد 14 عاما في الحكم.

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.3 بالمئة إلى 519 نقطة.



كما ارتفع فوتسي البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة إلى 8272 نقطة، فيما صعد داكس الألماني بنسبة 0.5 بالمئة مسجلا 18534 نقطة، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.2 بالمئة عند 7712 نقطة.



وتداولت معظم القطاعات على ارتفاع، بعد أن حقق حزب العمال البريطاني فوزا ساحقا في الانتخابات العامة، وبعد فرز 641 من المقاعد من أصل 650 مقعدا، حصد العمال 409 من المقاعد.