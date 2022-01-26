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الأربعاء، 26-01-2022 03:04 م

ارتفاع مؤشري بورصة موسكو

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الوكيل الاخباري- صعد مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، وعوضت البورصة الروسية قسما من الخسائر السابقة، إذ تتعرض لضغوطات بفعل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بأوكرانيا.

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وبحلول الساعة 14:11 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 3.58% إلى 3375 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 3.46% إلى 1346 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وكان مؤشرا بورصة موسكو قد سجلا تراجعا ملحوظا يوم الاثنين الماضي، حيث أغلق المؤشر MICEX على انخفاض بنسبة 5.93%، فيما تراجع المؤشر RTS بنسبة 8.11%.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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