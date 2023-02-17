الجمعة 17-02-2023
الوكيل الاخباري

الضمان يوضح حول التأمين الصحي للمؤمن عليهم

في ذكرى الإسراء والمعراج..المسجد الأقصى إرث ديني وتاريخي وارتباط مقدس بالنبي العربي الهاشمي

الإطاحة بشبكة جرمية زيفت وروجت ورقة الخمسين دينار الجديدة

تحويلات مرورية على شارع الستين في السلط لمدة 5 أيام

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

هل يوجد عطلة يوم الإسراء والمعراج في الأردن؟

ما حدث "بروفة".. صحيفة تركية تحذر من زلزال إسطنبول الكبير

واشنطن وحلفاؤها يعتزمون فرض عقوبات على موسكو

توثيق مسارات سياحية جديدة في محافظة الزرقاء

انخفاض أسعار الذهب عالميا

 
الجمعة، 17-02-2023 03:32 م

ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بشكل غير متوقع

62fa7e524236040f9d38da91


الوكيل الإخباري - ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا، بشكل غير متوقع الشهر الماضي. ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة.

اضافة اعلان


وأدت الخصومات نهاية العام الماضي والتي استمرت حتى شهر كانون الثاني، إلى اجتذاب المتسوقين للمتاجر، حيث ارتفع حجم السلع المباعة من خلال المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 0.5 بالمئة في كانون الثاني بعد انخفاضه بنسبة 1.2 بالمئة في الشهر الذي سبقه.


وقال المكتب، إن الخصومات ساعدت في تنشيط حركة البيع، رغم تراجع مبيعات السلع الغذائية والملابس، كما ارتفعت مبيعات الوقود في ظل انخفاض الأسعار في محطات الوقود مع تراجع أسعار النفط الخام.


بترا

إقرأ ايضا
997

انخفاض أسعار الذهب عالميا

تنزيل

الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض

220231694829721919421

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

63ef244042360422a13d2c72

انخفاض أسعار النفط عالميا

636507826842121420

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

291335_1_1639583298

السقاف تدعو إلى العمل على زيادة الاستثمارات السعودية في الأردن

أخبار متعلقة
_125855162_gettyimages-864656070

الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو العام الماضي

نيويورك-المالي

تحسن أداء الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

نفط2

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

20220108_1641636874-360

العراق: الصادرات النفطية تجاوزت 103 ملايين برميل

220948

انخفاض الإسترليني أمام الدولار واليورو

thumbs_b_c_0118cb29a819eb02453528a59b9eaff7-800x549

تراجع نشاط الأعمال في بريطانيا بأسرع وتيرة في عامين