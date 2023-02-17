ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بشكل غير متوقع

الوكيل الإخباري - ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا، بشكل غير متوقع الشهر الماضي. ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة.

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وأدت الخصومات نهاية العام الماضي والتي استمرت حتى شهر كانون الثاني، إلى اجتذاب المتسوقين للمتاجر، حيث ارتفع حجم السلع المباعة من خلال المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 0.5 بالمئة في كانون الثاني بعد انخفاضه بنسبة 1.2 بالمئة في الشهر الذي سبقه.



وقال المكتب، إن الخصومات ساعدت في تنشيط حركة البيع، رغم تراجع مبيعات السلع الغذائية والملابس، كما ارتفعت مبيعات الوقود في ظل انخفاض الأسعار في محطات الوقود مع تراجع أسعار النفط الخام.



بترا