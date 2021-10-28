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الخميس، 28-10-2021 12:40 م

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من ضعف التوقعات

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الوكيل الإخباري- سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفاعا بأكثر من ضعف التوقعات، الأسبوع الماضي، فيما نزلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وفق أحدث بيانات لإدارة معلومات الطاقة صدرت أمس الأربعاء.

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فقد أظهرت البيانات الجديدة ارتفاع المخزونات الأمريكية التجارية من النفط الخام بمقدار 4.3 ملايين برميل إلى 430.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مقابل توقعات المحللين بزيادة 1.9 مليون برميل فقط.


في المقابل، قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار مليوني برميل إلى 215.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بانخفاض 1.9 مليون برميل.


كما انخفض المخزون الأمريكي من نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، بمقدار 432 ألف برميل لتصل إلى 125 مليون برميل الأسبوع الماضي، أقل بكثير من تقديرات المحللين، الذين توقعوا انخفاضا بمقدار 2.3 مليون برميل.


ووفقا للبيانات الجديدة، بلغ متوسط استهلاك المصافي الأمريكية 15 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 58 ألف برميل يوميًا عن متوسط الأسبوع الذي سبقه.


وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.3 ملايين برميل يوميًا الأسبوع الماضي، بزيادة 430 ألف برميل يوميًا عن متوسط الأسبوع الذي سبقه.

 

المصدر:الأناضول

 

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