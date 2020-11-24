ارتفاع مديونية الأردن 2 مليار و559 مليون دينار







الوكيل الإخباري - ارتفع اجمالي الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب بعد استثناء إحصائيا ما يتحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي، 2 مليار و559 مليون دينار خلال 8 أشهر.



وبلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب بعد استثناء إحصائيا ما يتحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 265178 مليون دينار أو ما نسبته 85% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آب من عام 2020.



مقابل 23958.5 مليون دينار في نهاية عام 2019 أو ما نسبته 75.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.6 مليار دينار.