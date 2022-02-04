ارتفاع معدلات التوظيف في دول الخليج العربي

الوكيل الاخباري - ذكر تقرير لشركة (Cooper Fitch) أن معدلات التوظيف في منطقة الخليج العربي، عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة بدعم من ارتفاع المعدلات في السعودية والإمارات على أساس سنوي.

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وحسب التقرير الذي أوردته شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة، فقد شهدت مختلف دول الخليج نموا ملحوظا للتوظيف خلال الربع الرابع من 2021، على أساس سنوي وأيضا على أساس ربعي .



وكانت السعودية هي الدولة الأكثر انتعاشا من حيث معدلات التوظيف بمعدل ارتفاع 21 بالمئة خلال الربع الرابع من 2021 مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، تلتها سلطنة عمان بمعدل 12 بالمئة والكويت بمعدل 11 بالمئة والبحرين بمعدل 9 بالمئة وقطر بمعدل 8 بالمئة، فيما شهدت الإمارات تراجعا قدره 6 بالمئة .

لكن على أساس سنوي شهدت معدلات التوظيف ارتفاعا بنسبة 40 بالمئة في منطقة الخليج بدعم من الإمارات والسعودية، وفق التقرير.



وأدى تعافي الاقتصاد الخليجي الى ارتفاع معدلات التوظيف مع ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2021، وكذلك زيادة الإنتاج وتخفيف قيود السفر وبداية التعافي من جائحة كورونا، وهو ما ساهم بالإتيان بالكثير من الموظفين من خارج هذه الدول إليها .



وأظهر التقرير أن القطاعات الأكثر جذبا للموظفين في الربع الرابع من 2021 كان قطاع البرمجيات بنسبة 38 بالمائة ، يليه قطاع الوظائف السيبرانية بنسبة 29 بالمئة ، وكذلك قطاع المبيعات والتسويق بنسبة 26 بالمئة والقطاع العام بنسبة 25 بالمئة .



أما القطاعات التي تراجعت بضغط العديد من الأسباب، فهي قطاعات الاستثمار والتصنيع والتمويل وسلاسل التوريد .