ارتفاع معدل الأسعار بالأردن 2.2% خلال أول شهرين من 2022

الوكيل الإخباري -

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كشفت بيانات رسمية، أن المستوى العام للأسعار في الأردن سجل خلال أول شهرين من العام الحالي ارتفع بنسبة 2.2%مقابل استقرار نسبي سُجل بذات الفترة من عام 2021 .وأوضحت البيانات، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن ارتفاع الأسعار شمل عدد من البنود والمجموعات كان من أبرزها "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" والتي ارتفع سعرها 19.1% بسبب تأرجح عوامل العرض والطلب.كما ارتفعت أسعار مجموعة النقل خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 6.3% ، إلى جانب مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.0%.وأشارت البيانات، إلى أن ارتفاع أسعار هذه البنود ساهم في رفع معدل التضخم 1.6 نقطة بالمقارنة مع مساهمة سالبة بمقدار 1.0 نقطة مئوية خلال ذات الفترة من عام 2021.